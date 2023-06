Basketballers Leiden prolongeren titel in BNXT League

De basketballers van ZZ Leiden hebben hun titel in de BNXT League geprolongeerd. Het team van coach Douglas Spradley won de derde en beslissende wedstrijd bij Oostende: 80-91.

Leiden won de eerste ontmoeting in Belgiƫ (66-79), waarna Oostende juist te sterk was in Leiden (63-76). Daarom was een derde duel nodig.

In de eerste helft nam Leiden een comfortabele voorsprong. Mede dankzij 22 punten van de Amerikaan Deion Hammond was het verschil halverwege 9 punten: 43-52. Oostende trok de wedstrijd in het derde kwart naar zich toe en kwam zelfs op voorsprong. Leiden bewaarde de rust en maakte het verschil in het laatste kwart.

De BNXT League is een competitie tussen de beste clubs van Nederland en Belgiƫ. Leiden won vorig jaar de eerste editie. In de finale werd Donar uit Groningen verslagen.

ZZ Leiden won eerder dit seizoen al de landstitel en Nederlandse beker.