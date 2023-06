Deen Skjelmose wint derde rit in Zwitserland, neemt leiding over

Mattias Skjelmose heeft de leiding in de Ronde van Zwitserland overgenomen. De 22-jarige Deense wielrenner van Trek-Segafredo won in regenachtige omstandigheden de derde etappe, die over 143,8 kilometer van Tafers naar Villars-sur-Ollon ging.

Skjelmose was bergop net iets sneller dan de Oostenrijker Felix Gall, die op 3 seconden achterstand als tweede finishte. De Spanjaard Juan Ayuso werd derde op 12 tellen.

In het klassement nam Skjelmose de leiding over van de Zwitser Stefan K√ľng, die zondag de proloog won. De Belg Remco Evenepoel eindigde in de etappe van dinsdag als vierde en is in het klassement nu de nummer 2, met 17 seconden achterstand op Skjelmose.

Wereldkampioen Evenepoel ging op 6 kilometer van de eindstreep in de aanval. Hij kreeg vanuit het peloton alleen Skjelmose en Gall mee. Gall ging er op 2,5 kilometer van de finish alleen vandoor. Skjelmose wist hem daarna alsnog te achterhalen en zelfs te passeren.

De 86e Ronde van Zwitserland gaat woensdag verder met een etappe van 152,5 kilometer tussen Monthey en Leukerbad. Na een vlakke aanloop volgen in het tweede gedeelte van de etappe twee beklimmingen van eerste categorie. De aankomst ligt bergop.