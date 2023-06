Klimmer Pinot geselecteerd voor tiende en laatste Tour de France

Wielrenner Thibaut Pinot mag voor de tiende en laatste keer deelnemen aan de Tour de France in eigen land. De 33-jarige klimspecialist is door zijn ploeg Groupama-FDJ opgenomen in de selectie. Pinot is drievoudig etappewinnaar in de Tour en kende in 2014 zijn beste editie met de derde plek in het klassement. Pinot is bezig aan zijn laatste wielerjaar.

Pinot moet kopman David Gaudu gaan assisteren, die vorig jaar vierde werd in het eindklassement. De hele ploeg is rond de 26-jarige Fransman gebouwd, waardoor er geen plek is voor topsprinter Arnaud Démare. “Onze ploeg zal zich richten op de bergen”, licht ploegleider Marc Madiot toe. “Het was een moeilijke selectie om te maken, vooral de beslissing om Arnaud Démare niet mee te nemen was lastig.” Démare staat op 93 ritzeges in zijn carrière, maar ontbrak ook vorig jaar in de Tour.

De Ronde van Frankrijk is van 1 tot en met 23 juli en begint in het Spaanse Bilbao.