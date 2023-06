Media: sprintkampioene Bowie (32) overleed tijdens bevalling

De Amerikaanse atlete Tori Bowie (32) is vorige maand overleden aan complicaties tijdens haar bevalling, schrijven Amerikaanse media op basis van het autopsierapport. De wereldkampioene op de 100 meter van 2017 was acht maanden zwanger en bleek weeën te hebben toen ze overleed. Medici vermoeden dat ademhalingsproblemen of de gevolgen van een hoge bloeddruk Bowie fataal werden. Ook haar dochter redde het niet.

Bowie overleed begin vorige maand in haar huis in Orange County in Florida. De lokale politie vond haar nadat familie en vrienden hun zorgen hadden geuit over hun geliefde.

Bowie was in haar beste jaren een geduchte concurrente van Dafne Schippers. Op de WK in Londen won Bowie de finale van de 100 meter in 10,85, Schippers spurtte toen naar het brons in 10,96. Het jaar daarvoor behaalde Schippers zilver op de 200 meter bij de Spelen in Rio (21,88), Bowie behaalde het brons in 22,15. Op de 100 meter was er zilver voor Bowie op dat evenement.

Op de WK van 2015 in Peking zat ze ook achter Schippers op de 100 meter. De Nederlandse won zilver in 10,81, Bowie pakte brons in 10,86. Olympisch goud was er wel voor Bowie in Rio met de estafetteploeg op de 4×100 meter.