Medvedev na vroege exit in Parijs ‘met goede energie’ in Rosmalen

Daniil Medvedev is “met goede energie” teruggekeerd in Rosmalen, waar hij vorig jaar de eindstrijd verloor van Tim van Rijthoven. De Rus heeft zich in alle rust kunnen voorbereiden op het Brabantse grastoernooi na zijn vroege uitschakeling op Roland Garros.

“Het verlies in de eerste ronde van Roland Garros heeft me natuurlijk geholpen hier te zijn”, bekende Medvedev (27), tegenwoordig de nummer 3 van de wereld. “Ik hou van dit toernooi en ik denk dat het al mijn vijfde deelname wordt. Hopelijk kan ik vroeg in het grasseizoen meteen wat vertrouwen opdoen.”

Met het vertrouwen zat het wel goed in de eerste maanden van dit seizoen. Medvedev won dit jaar al liefst vijf toernooien, waaronder het masterstoernooi van Rome. Dat toernooi wordt gespeeld op gravel, veruit zijn minst favoriete ondergrond. Daardoor namen de verwachtingen toe voor Roland Garros, maar het grandslamtoernooi in Parijs zat er al na één duel op.

“Na Parijs vroeg ik aan mijn vrouw of ze een paar dagen op vakantie wilde, maar we besloten naar de Formule 1-race van Barcelona te gaan”, aldus Medvedev. “Ik vond het echt geweldig. Het was erg leuk om in de pits te kijken en we hebben alles meegemaakt, tot aan de kwalificaties aan toe. Het heeft me veel positieve energie gegeven.”

Medvedev won begin dit jaar het ABN AMRO Open in Rotterdam en kan de eerste tennisser worden sinds 1997 die beide ATP-toernooien op Nederlandse bodem in hetzelfde jaar op zijn naam weet te schrijven. 26 jaar geleden lukte dat Richard Krajiek. “Ik hou van de toernooien hier, want iedereen is heel ‘easy going’. De sfeer is wat kouder, om het zo maar te noemen. En dat bedoel ik op een goede manier. Zo ben ik zelf ook een beetje”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld.

Vorig jaar kreeg Medvedev in de finale te maken met een uitzinnig Nederlands publiek, dat Van Rijthoven ten koste van de Rus de titel zag pakken. Medvedev voorspelde grote dingen voor Van Rijthoven, maar de Nederlander werd geplaagd door blessures en meldde zich dit jaar af.

“Zoals ik vorig jaar al zei: iedereen in de top 200 kan goed spelen. Dat hebben we op Roland Garros maar weer eens gezien. Van Rijthoven heeft zeker de potentie, maar van de twintig toernooien per jaar moet je het zeker op zes of zeven erg goed doen. Het is erg vervelend voor hem, maar het hoort bij de sport.”

Medvedev komt hoogstwaarschijnlijk pas donderdag in actie. Hij heeft in de eerste ronde een bye en neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransen Adrian Mannarino en Arthur Fils.