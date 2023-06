Poels toch fit genoeg voor voorbereiding op Tour de France

Wielrenner Wout Poels is toch fit genoeg om een voorbereidingskoers op de Tour de France te rijden. De 35-jarige Limburger begint dinsdag met zijn ploeg Bahrain-Victorious aan de Ronde van Slovenië, als helper van Matej Mohoric. De vijfdaagse koers is een van de laatste voorbereidingsmogelijkheden op de Ronde van Frankrijk, die op 1 juli begint.

Poels klaagde vorige week in zijn eigen podcast In Koers nog over zijn fitheid. De Nederlander kwam op 23 april in Luik-Bastenaken-Luik voor het laatst in actie.

“Ik ben ziek geworden op trainingskamp op Tenerife en daar ben ik nog steeds van aan het herstellen”, zei Poels vorige week. “Ik wil een hoogtepunt maken van de Tour, dus dan is dit extra frustrerend. Ik weet wat je ervoor moet doen om top in de Tour te zijn. Als je daar naartoe wilt, moet de voorbereiding top zijn.”

“Het hele jaar ging eigenlijk top, tot en met de Ardennenklassiekers”, ging Poels verder. “En dan begint twee weken voor de Dauphiné die ellende.” Poels wilde vorige week meedoen aan het Critérium du Dauphiné, maar kon daar door zijn fitheid “gewoon niet naar toe”.