Bondscoach Faber met achttien zwemmers naar WK in Fukuoka

De ploeg voor de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka bestaat uit twaalf vrouwen en zes mannen. Bondscoach Mark Faber maakte woensdag zijn selectie bekend voor de titelstrijd, die duurt van 14 tot en met 30 juli. Blikvangers zijn Marrit Steenbergen, Kira Toussaint, Tes Schouten en Arno Kamminga.

De zwemploeg voor de langebaanwedstrijden vertrekt pas laat naar Japan, namelijk op 15 juli. Faber kiest in aanloop naar de WK voor een trainingskamp in de Hongaarse plaats Hodmezovasarhely. De ploeg verblijft daar vanaf 2 juli en reist vanuit Hongarije door naar Japan. Eind juni doen de zwemmers nog mee aan de Sette Colli-wedstrijden in Rome.

Faber kondigde eerder dit jaar aan dat de Nederlandse zwemmers volgend jaar in de weken voorafgaand aan de Olympische Spelen in Parijs ook op trainingskamp naar Hongarije gaan. Volgens de bondscoach beschikt de ploeg in de Hodmezovasarhely over prima faciliteiten, zoals een exclusief zwembad.

Sharon van Rouwendaal zal wel eerder naar Japan gaan. Zij verdedigt op zaterdag 15 juli haar wereldtitel op de 10 kilometer in het openwater en komt dinsdag 18 juli ook nog op de 5 kilometer in actie.

De volledige selectie: Marrit Steenbergen (50 vrij, 100 vrij, 200 vrij, 200 wissel), Imani de Jong (400 vrij, 1500 vrij), Kira Toussaint (100 rug), Maaike de Waard (100 rug), Tes Schouten (100 school, 200 school), Janna van Kooten (200 vrij), Valerie van Roon (50 vrij), Kim Busch (estafette), Milou van Wijk (estafette), Sam van Nunen (estafette), Silke Holkenborg (estafette) en Sharon van Rouwendaal (5 en 10 kilometer openwater), Nyls Korstanje (100 vlinder), Arno Kamminga (100 school, 200 school), Thomas Jansen (400 wissel), Caspar Corbeau (200 school), Kenzo Simons (50 vrij), Thom de Boer (50 vrij).