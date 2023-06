Darter Van Gerwen mist landenwedstrijd door tandoperatie

Michael van Gerwen kan komend weekend niet meedoen aan het landentoernooi World Cup of Darts. De beste darter van Nederland en nummer 3 van de wereld is niet op tijd hersteld van een tandoperatie die hij maandag onderging, meldt dartsbond PDC. Dirk van Duijvenbode, de nummer 3 van Nederland, zal nu samen met Danny Noppert een duo vormen.

Door de lagere plek van Van Duijvenbode op de wereldranglijst, hij staat elfde, krijgt Nederland een ongunstigere plek in de loting. Oranje heeft nog wel een geplaatste status en mag daardoor de eerste ronde overslaan. Het toernooi in het Duitse Frankfurt begint donderdag, Nederland stroomt zaterdag in.

Noppert en Van Duijvenbode vormden vorig jaar ook al een duo. Toen werd in de halve finale verloren van Wales.