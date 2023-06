Groenewegen sprint naar zege in openingsrit Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen heeft de openingsetappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. De Nederlander van Team Jayco AlUla kreeg op het laatste moment toch nog een kans om te sprinten voor de ritwinst en greep die met beide handen aan. De vluchters werden pas op 300 meter van de finish ingerekend door het peloton.

De Duitser Phil Bauhaus werd na bijna 190 kilometer tweede, voor de Italiaan Matteo Moschetti. Groenewegen mag door zijn vijfde zege van het seizoen donderdag in de leiderstrui beginnen aan de 164 kilometer lange rit tussen Zalec en Ormoz. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won de etappekoers de afgelopen twee keer, maar doet nu niet mee.

Groenewegen sprak van een zware en warme dag. “Andere teams wilden ons ook niet helpen de vluchters terug te halen, ik weet niet waarom. Maar ik stond centraal in onze tactiek en werd op het perfecte moment goed afgezet. Ik wil mijn hele team bedanken voor het harde werk, we gaan het vanavond vieren.” De 29-jarige Amsterdammer won in 2022 en 2018 ook al in de Sloveense plaats Rogaska Slatina.