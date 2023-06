Hoogste baas PGA Tour Monahan treedt terug na omstreden fusie

De hoogste baas van de Amerikaanse golftour PGA, Jay Monahan, heeft zijn werk voor onbepaalde tijd neergelegd. Hij herstelt van een niet nadere gespecificeerde ‘medische aandoening’, meldt de PGA Tour in een korte verklaring.

Monahan ligt onder vuur vanwege de verrassende fusie die de PGA Tour vorige week aankondigde met de omstreden concurrent LIV Golf. Veel profs van de Amerikaanse tour uitten hun ongenoegen over het akkoord met LIV Golf, dat wordt gefinancierd met miljoenen uit Saudi-Arabiƫ.

Vanwege de schendingen van de mensenrechten in dat land kregen de golfers die destijds kozen voor het grote geld flink wat kritiek. De PGA Tour besloot zelfs de spelers die de overstap maakten te schorsen.

De 53-jarige Monahan was zelf een van de grootste criticasters, maar hij zag geen andere uitweg dan een fusie te forceren. Die fusie is ook in de Amerikaanse politiek slecht gevallen, want de Senaat is een onderzoek gestart naar de commerciƫle overeenkomst tussen de beide profcircuits.

Senator Richard Blumenthal gaf aan zich grote zorgen te maken over de betrokkenheid van het Saudische staatsfonds. “De plotselinge en drastische ommekeer van de PGA doen serieuze vragen rijzen”, opperde Blumenthal op sociale media. Hij had het ook over de “risico’s van een buitenlandse overheidsentiteit die controle neemt over een veel gekoesterd Amerikaans instituut”.