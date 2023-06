Kelderman vijfde in bergrit in Zwitserland, Gall nieuwe leider

Wilco Kelderman is in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland als vijfde geëindigd. De 32-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma gaf in de 152,5 kilometer lange bergrit tussen Monthey en Leukerbad 1.05 toe op ritwinnaar Felix Gall. De Oostenrijker, die een dag eerder als tweede finishte, nam de leiding over van de Deen Mattias Skjelmose.

Kelderman was een dag eerder in de derde etappe als zevende geëindigd.

Gall, die fietst voor AG2R-Citroën, kwam bergop solo aan. De Belg Remco Evenepoel werd op iets meer dan een minuut achterstand tweede. Skjelmose eindigde dit keer als derde. In het klassement heeft Gall een voorsprong van 2 seconden op Skjelmose en 16 seconden op Evenepoel. Kelderman volgt op de vijfde plek op 1.12 van Gall.

De vijfde etappe gaat vrijdag over 211 kilometer van Fiesch naar La Punt. De renners moeten al snel over een col van de buitencategorie en eentje van de eerste categorie. Tegen het einde van de rit volgt ook nog een tweede berg van de buitencategorie.