Philipsen blijft Jakobsen net voor in Baloise Belgium Tour

Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De 25-jarige Belgische wielrenner van Alpecin-Deceuninck bleef in de sprint de Nederlander Fabio Jakobsen net voor. Mathieu van der Poel, vermoedelijk de renner die het meeste initiatief toonde, staat mede op basis van bonificatieseconden achter ploeggenoot Philipsen op de tweede plaats in het klassement.

De rit ging over zo’n 170 kilometer, met start en finish in Scherpenheuvel.

“Het was een dag die zich leende voor aanvallen”, zei Philipsen. “We hebben dat in eerste instantie geprobeerd met Mathieu. Helaas kon hij zijn ontsnapping net niet tot het einde volhouden. Gelukkig hadden we als ploeg meerdere mogelijkheden en heb ik het kunnen afmaken. Dat geeft een goed gevoel. Ik woon in de buurt. Onderweg heb ik veel steun van de fans gevoeld.”

Philipsen won eerder dit seizoen de derde en de zevende etappe van Tirreno-Adriatico, Classic Brugge-De Panne, Scheldeprijs en de Elfstedenronde in Brugge.

Lange tijd had een kopgroep van een tiental renners het initiatief gehad. Daarin bevonden zich onder andere Van der Poel, Ramon Sinkeldam en Cees Bol. De laatste vier overblijvers van de ontsnapping, onder wie Van der Poel, werden op een kleine 3 kilometer van de finish achterhaald. Van der Poel eindigde als zesde in de etappe.