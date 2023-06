Roeiselectie na succesvol EK gewijzigd naar WK

Na succesvol verlopen Europese kampioenschappen eerder dit jaar in Bled, gaat de Nederlandse roeiploeg met de nodige wijzigingen in bootformaties naar de WK in Belgrado. De technische staf heeft de aanpassingen gedaan in het kader van “het maximaliseren van de gouden medaillekansen”. Op het EK was er twee keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons.

In Belgrado, waar het evenement plaatsvindt van 3 tot 10 september, staan niet alleen de medailles centraal. Het gaat ook om het binnenhalen van olympische startbewijzen voor Parijs 2024, waarbij niet de roeier maar de boot zich plaatst. Er volgt nog wel een herkansing in de vorm van een olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Eelco Meenhorst, hoofdcoach van TeamNL Roeien, verduidelijkt: “We kijken altijd hoe we samenstellingen kunnen optimaliseren door gebruik te maken van data en kennis. Dat is een continu proces”.

Karolien Florijn gaat, na prolongatie van haar Europese titel in de skiff, ook haar WK-titel verdedigen. De mannen dubbeltwee en de vrouwen vier zonder blijven qua namen ongewijzigd. Lennart van Lierop en Simon van Dorp ruilen van plek: Van Lierop voegt zich bij Finn Florijn en olympisch kampioenen Koen Metsemakers en Tone Wieten in de mannen dubbelvier. Van Dorp gaat verder in de skiff.

Verder voegen onder andere de dubbeltwee van vorig jaar en afgelopen EK met Laila Youssifou en Roos de Jong zich samen met Bente Paulis bij Tessa Dullemans in de vrouwen dubbelvier. Nika Vos en Lisa Scheenaard vormen de nieuwe vrouwen dubbeltwee. Gert-Jan van Doorn, Olav Molenaar en Guus Mollee schuiven van de vier zonder door naar de Holland Acht.