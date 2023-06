Russische klimmer Vlasov niet in Tour de France

De Russische wielrenner en klimspecialist Aleksandr Vlasov zal niet starten in de Tour de France. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn ploeg Bora-hansgrohe. De 27-jarige Vlasov eindigde vorig jaar als vijfde in de Ronde van Frankrijk.

Vlasov behoorde in de afgelopen Ronde van Italiƫ nog tot de beste renners, maar hij stapte in de tiende etappe ziek af. Later bleek dat hij corona had. Zijn ploeg heeft bedacht dat de Tour nog te vroeg komt. Bora wil Vlasov sparen voor de Ronde van Spanje, die eind augustus begint. De Tour start op 1 juli in het Spaanse Bilbao.

Vlasov won vorig jaar de Ronde van Romandiƫ. Hij eindigde in 2021 als tweede in Parijs-Nice.