Aanvaring voor kust Scheveningen bij Ocean Race

Bij het begin van de laatste etappe in de Ocean Race zijn voor de kust van Scheveningen donderdag de boten van GUYOT Team Europe en 11th Hour Racing Team met elkaar in aanvaring gekomen. Ze hebben volgens een mededeling van de organisatie vanwege serieuze schade de race onderbroken en zijn teruggekeerd naar de haven. Op beelden is te zien dat de schade aanzienlijk is, hoe groot precies is nog onduidelijk.

De raceleiding heeft inmiddels bevestigd dat er geen gewonden zijn gevallen, maar beide boten kunnen de zeilrace voorlopig niet voortzetten. 11th Hour Racing Team is de klassementsleider. De Amerikaanse boot kan de overwinning nu wel min of meer vergeten. Het team Holcim-PRB geldt nu als voornaamste kandidaat voor de eindzege.

“Het incident deed zich ongeveer 15 minuten na de start voor”, zei 11th Hour Racing Team in een eerste reactie. “Het andere team raakte de bakboord-kant van onze boot. We zijn op de motor teruggevaren naar de haven. De bemanning is veilig.”

De vloot van de Ocean Race kwam het afgelopen weekeinde aan in Scheveningen. 11th Hour Racing Team won daarbij de zesde etappe van Aarhus naar Den Haag. Met de derde etappezege op rij liepen de Amerikanen uit in de zogenoemde IMOCA-klasse. De afgelopen dagen werden bij Scheveningen enkele zogenoemde In-Port Races gehouden. Een daarvan werd gewonnen door GUYOT Team Europe.

De laatste etappe gaat van Den Haag naar het Italiaanse Genua. De overige deelnemende boten liggen vooralsnog allemaal op koers.