Marathontoppers Kenia zeggen onverwacht af voor WK atletiek

De Keniaanse atletiekbond heeft te maken met onverwachte afzeggingen van zijn marathontoppers voor de WK atletiek in Boedapest (19-27 augustus). De bond maakte vorige week vrijdag de selectie bekend, met daarin Kelvin Kiptum, Geoffrey Kamworor en Brigid Kosgei, maar dat ‘supertrio’ liet al snel weten niet mee te zullen doen op de mondiale titelstrijd in de Hongaarse hoofdstad.

Kiptum won in april de marathon van Londen in 2.01.25, de tweede tijd ooit na de 2.01.09 van zijn landgenoot Eliud Kipchoge. Kamworor finishte in de Engelse hoofdstad als tweede in 2.04.23. Kosgei bezit met 2.14.04 het wereldrecord.

“We hebben onze beste hardlopers uitgekozen, maar we kunnen ze niet dwingen om in Boedapest te lopen”, zei directeur Paul Mutwii van de atletiekbond.

Rosemary Wanjiru, die in maart de marathon van Tokio won in de zevende tijd ooit (2.16.28), zal wel uitkomen in de marathon op de WK.