Medvedev maakt ruzie met umpire en is uitgeschakeld in Rosmalen

Daniil Medvedev is in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld, vorig jaar finalist op het Autotron, verloor met 4-6 6-4 6-2 van de Fransman Adrian Mannarino.

De 27 jaar oude Medvedev maakte in de derde set ruzie met de umpire, die hem na een waarschuwing een punt straf gaf. Daardoor mocht Mannarino zijn servicegame beginnen met een 15-0-voorsprong. Medvedev gooide na het verliezen van zijn servicegame zijn racket hard tegen het gras en werd kort na het krijgen van een waarschuwing gestraft voor zijn wangedrag. Bij de kantwissel liet Medvedev zijn ongenoegen blijken over het functioneren van de scheidsrechter.

Mannarino liet zich niet afleiden door het voorval en bleef weinig fouten maken op het centercourt. Na precies 2 uur benutte de linkshandige Fransman zijn eerste wedstrijdpunt, op de service van de teleurgestelde Medvedev. De nummer 1 van de plaatsingslijst nam nog wel de moeite de umpire een hand te geven.

De 34-jarige Mannarino won het toernooi in Rosmalen vier jaar geleden. Hij versloeg toen de Australiƫr Jordan Thompson in de finale.

Medvedev, dit seizoen al winnaar van vijf titels, was begin dit jaar ook de beste op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Hij had de eerste tennisser in 26 jaar kunnen worden die beide ATP-toernooien op Nederlandse bodem in hetzelfde jaar weet te winnen. In 1997 lukte dat Richard Krajicek.

Vorig jaar verloor Medvedev – dit jaar begonnen met een bye – in de finale van Tim van Rijthoven, die zich dit jaar geblesseerd afmeldde.