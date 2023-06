Tennisser Griekspoor voor het eerst kwartfinalist in Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor heeft voor het eerst de kwartfinales bereikt van het grastoernooi van Rosmalen. De nummer 38 van de wereld boekte een overtuigende overwinning op de Australiër Alexei Popyrin, die 52 plekken lager staat op de ranglijst: 6-3 6-2. De partij duurde slechts een uur.

De als zesde geplaatste Griekspoor serveerde sterk op het centercourt van het Autotron en verloor maar vijf punten op zijn eerste opslag. In de tweede set stond hij op zijn eigen service zelfs maar één punt af. Griekspoor gunde de Australiër geen enkel breakpoint en benutte alle drie zijn kansen op een servicebreak. De Nederlander maakte het af met een lovegame.

“Ik speel erg goed en heb niets weggegeven op mijn eigen service”, zei Griekspoor direct na afloop. “Ik ben erg blij met mijn optreden, binnen een uur. Ondanks dat we al om 11.00 uur in de ochtend speelden, zat het goed vol. Ik heb weer genoten van de sfeer. Ik hou ervan om in eigen huis te spelen en kijk uit naar vrijdag.”

De wedstrijd werd vroeg op de dag gespeeld omdat Griekspoor later op de dag aan de zijde van Robin Haase nog uitkomt in het dubbelspel.

Vrijdag neemt Griekspoor het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Laslo Djere en Alex de Minaur uit Australië. De Minaur is als vierde geplaatst.

De 26-jarige Griekspoor doet voor de derde keer mee aan het toernooi in Rosmalen. In 2017 verloor hij bij zijn debuut van de Canadees Vasek Pospisil en vorig jaar was Félix Auger-Aliassime hem in de tweede ronde de baas.