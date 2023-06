Tweede ritzege op rij voor Groenewegen in Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Nederlandse wielrenner van Team Jayco AlUla was na een rit van Zalec naar Ormoz over 164 kilometer de sterkste in de massaspurt. Hij versloeg op de meet de Italiaan Matteo Moschetti (tweede) en de Duitser Phil Bauhaus (derde).

Groenewegen was woensdag ook de snelste in de openingsrit. Ook toen sprintten Moschetti en Bauhaus naar de twee overige podiumplaatsen. Ide Schelling, zeer actief in de slotfase van de rit, eindigde als zevende.

Groenewegen boekte zijn zesde zege van het seizoen. Hij leidt ook in het algemeen klassement. “Ik had het even moeilijk op het laatste klimmetje van de etappe. Toen gaf Bora-hansgrohe gas en moest ik bijten”, zei de winnaar na afloop op Eurosport. “Ik had weer veel hulp van mijn ploeggenoten en Luka Mezgec deed weer een geweldige lead-out. Hij maakt zoveel snelheid voor mij.”

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won de etappekoers de afgelopen twee keer, maar doet deze keer niet mee in de koers door zijn vaderland.