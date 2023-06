Vinícius leidt speciale spelerscommissie FIFA tegen racisme

De Braziliaanse voetballer Vinícius Júnior van Real Madrid krijgt de leiding in een speciale commissie van wereldvoetbalbond FIFA die racisme wil uitbannen in het voetbal. In de commissie komen spelers te zitten die strengere straffen voor discriminerend gedrag zullen voorstellen. Dat heeft voorzitter Gianni Infantino gezegd in Barcelona, waar hij Vinícius ontmoette.

De snelle aanvaller van Real Madrid was afgelopen seizoen herhaaldelijk mikpunt van racisme tijdens wedstrijden. De 22-jarige speler meldde tien keer een incident bij La Liga. De laatste keer was na de wedstrijd tegen Valencia op 21 mei. Begin deze maand kregen zeven verdachten een boete en straffen opgelegd voor racistische uitingen aan het adres van Vinícius.

“Het voetbal kan niet doorgaan met racisme. De wedstrijden moeten onmiddellijk worden gestopt als het gebeurt. Genoeg is genoeg”, zei Infantino na zijn een ontmoeting met de international, die zaterdag met Brazilië in Barcelona tegen Guinee speelt als onderdeel van een antiracismecampagne.

“Ik heb Vinícius gevraagd om de groep spelers te leiden die strengere straffen tegen racisme zullen presenteren en die later door alle voetbalautoriteiten over de hele wereld zullen worden geïmplementeerd. We moeten van de spelers horen wat ze nodig hebben om in een veiligere omgeving te kunnen voetballen”, aldus Infantino.

De Franse sterspeler Kylian Mbappé pleitte woensdag in een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport ook voor een hardere aanpak van racisme in het voetbal. “We moeten als spelers allemaal van het veld stappen als het gebeurt. Als we dat doen, dan zal men begrijpen dat het ernstig is”, zei hij.