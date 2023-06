Wielrenner Mäder gereanimeerd na crash in Ronde van Zwitserland

De koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland is donderdag overschaduwd door een zware crash van de Zwitser Gino Mäder. De 26-jarige renner van Bahrain Victorious moest na zijn val in de vijfde etappe gereanimeerd worden.

“De renner ging van de weg af en viel in een ravijn, waar hij prompt werd bijgestaan ​​door de wedstrijdarts”, schreef zijn ploeg in een verklaring. “Mäder werd bewusteloos aangetroffen, ter plekke gereanimeerd en vervolgens per helikopter naar het ziekenhuis in Chur vervoerd. Meer nieuws over de gevolgen van het ongeval volgt nadat Mäder nader onderzoek heeft ondergaan.”

Mäder kwam samen met de Amerikaan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) ten val in de afdaling van de Albulapas richting aankomstplaats La Punt. Sheffield zou kampen met kneuzingen en een hersenschudding. Hij werd naar het ziekenhuis in Samedan gebracht.

Remco Evenepoel was een van de renners die zijn steun betuigde op Twitter. De Belgische wereldkampioen was tevens kritisch op de organisatie. “Ik hoop dat de finale van de etappe van vandaag stof tot nadenken geeft voor zowel organisatoren als voor onszelf als renners”, schreef Evenepoel. “Een finish op de top was perfect mogelijk geweest, het was geen goede beslissing om ons deze gevaarlijke afdaling te laten maken. Als renners moeten we ook nadenken over de risico’s die we nemen bij het afdalen van een berg. Mijn gedachten zijn bij Mäder en Sheffield.”

De Spanjaard Juan Ayuso van UAE Team Emirates won de koninginnenrit. De Deen Mattias Skjelmose is de nieuwe leider in het klassement.