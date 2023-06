Griekspoor wil Van Rijthoven achterna in Rosmalen

Tallon Griekspoor is nog maar twee zeges af van het opvolgen van Tim van Rijthoven als titelhouder op het grastoernooi van Rosmalen. Hij kan de vierde Nederlandse winnaar bij de mannen worden. De nummer 38 van de wereld versloeg vrijdagmiddag de Australische nummer 18 van de wereld Alex de Minaur.

“De run van Tim vorig jaar heeft zeker mijn ogen geopend. Natuurlijk weet je ook dat zoiets op gras eerder mogelijk is dan op andere ondergronden”, zei Griekspoor na zijn derde zege van de week.

“Vorig jaar heb ik rond deze tijd ook met Botic van de Zandschulp gezeten en gezegd: ‘als hij het kan, dan kunnen wij het ook’. Het was ongelooflijk wat hij hier heeft neergezet, maar helaas mag hij weer opnieuw gaan beginnen, hoe lelijk dat ook voor hem is. Vorig jaar was hij de held, maar dit jaar ben je klaar en sta je weer op nul.” Van Rijthoven meldde zich vlak voor de start af met een elleboogblessure. Hij heeft sinds half februari niet meer gespeeld.

Griekspoor (26) neemt het zaterdag op tegen de Fin Emil Ruusuvuori of de Italiaan Jannik Sinner. “Deze week heeft de titel zeker door mijn hoofd gespookt, waarom niet? Ik denk dat ik het niveau heb om het toernooi te winnen. Ik serveerde vandaag iets minder voor mijn gevoel, maar de statistieken waren goed. Maar dan moet het ook een beetje meezitten. Ik heb in ieder geval nog flink wat kaartjes nodig voor dit weekend.”

Richard Krajicek won het toernooi in 1994 en 1997, Sjeng Schalken was in 2002 en 2003 de beste.