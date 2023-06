Renner Gino Mäder overleden na val in Ronde van Zwitserland

De Zwitserse renner Gino Mäder is overleden aan de gevolgen van zijn val donderdag in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Dat heeft zijn ploeg Bahrain Victorious bekendgemaakt. Hij werd 26 jaar.

Mäder ging samen met Magnus Sheffield tijdens de koninginnerit bij de afdaling van de Albulapass hard onderuit. Mäder moest worden gereanimeerd. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vrijdag is overleden.

Zijn ploeg dankt Mäder voor alles wat hij voor het team heeft gedaan. “Gino, bedankt voor het licht, de vreugde en de lach die je ons allemaal hebt gebracht, we zullen je missen als rijder en als persoon. Vandaag en elke dag rijden we voor jou, Gino”.

Directeur Milan Erzen is kapot van het verlies van de renner. “Zijn talent, toewijding en enthousiasme waren een inspiratie voor ons allemaal. Hij was niet alleen een extreem getalenteerde wielrenner, maar ook naast de fiets een geweldig mens. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd. Bahrain Victorious zal ter ere van hem racen en zijn nagedachtenis bewaren op elke weg waarop we racen. We zijn vastbesloten om de geest en passie van Gino te laten zien, en hij zal altijd een onderdeel van ons team blijven”.

Na de zware val van Mäder en Sheffield kwam veel kritiek uit het peloton. De afdaling was volgens de renners te gevaarlijk. De zesde etappe was al ingekort omdat er bij het plaatsje Brienz vrees was voor een aardverschuiving.

De organisatie van de Ronde van Zwitserland betuigt ook haar medeleven. “Ons hart is gebroken. Gino je was een buitengewone renner en geweldig persoon. Je was altijd vrolijk. Veel sterkte voor de familie.”

Het is nog niet duidelijk of de zesde etappe wordt verreden. De organisatie stelt de rit tot nader order uit.