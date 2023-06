Verdriet overheerst bij Schelling ondanks ritzege in Slovenië

Wielrenner Ide Schelling heeft opnieuw voor Nederlands succes gezorgd in de Ronde van Slovenië. Hij was in de derde rit na 173,4 kilometer de snelste in de sprint, maar na afloop overheerste bij hem het verdriet vanwege het overlijden van de Zwitser Gino Mäder eerder op de dag.

Schelling was in tranen toen hij vlak na de finish het tragische nieuws hoorde van het overlijden van de Zwitserse collega Mäder. “Al mijn vreugde is meteen weg”, zei Schelling die met 25 jaar een generatiegenoot is van Mäder. “Ik ben hier niet echt voor in de stemming. Een vriend van mij is net overleden. Dit zijn geen vreugdetranen, maar tranen van verdriet.”

Het peloton was op weg van Grosuplje naar Postojna naar de finish flink uitgedund omdat een deel van de renners een verkeerde afslag nam. Schelling bleef de Sloveen Luka Mezgez en Robin Froidevaux voor.

Schelling kon in zijn verdriet nog net vertellen dat hij zichzelf eigenlijk kansloos achtte voor de zege, omdat hij in de finale besloot zich niet in het gedrang te mengen omdat hij niet wilde vallen. “Maar iedereen ging vervolgens verkeerd en ik kreeg een perfecte lead-out. Ik ben ervoor gegaan en won. Maar alle vreugde was na afloop meteen weg.”

Dylan Groenewegen won de eerste en tweede etappe in Slovenië. Groenewegen kon vrijdag niet mee sprinten omdat hij ook verkeerd reed.