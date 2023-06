Sportdirecteur Lammers prijst Verstappen om ‘vakmanschap’

Jan Lammers denkt niet dat het gaat gebeuren, maar als het zo doorgaat, kan Max Verstappen al in Zandvoort voor de derde keer wereldkampioen worden. “De stand in het kampioenschap ziet er fantastisch uit. Max zorgt ervoor dat we trots zijn op hem”, zegt de sportief directeur van de Dutch Grand Prix.

Verstappen won dit seizoen vijf van de zeven races en leidt riant in de WK-stand van de Formule 1. Komende zondag kan hij in de Grote Prijs van Canada opnieuw voor de winst gaan. De Nederlander won ook de afgelopen twee edities van de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Dit jaar is de race in de duinen op 27 augustus. “Het is geweldig wat er nu gebeurt. Max onderscheidt zich door zijn vakmanschap. Hij beheerst dat vak als geen ander en dat is voor iedereen duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat hij het niet kan zonder zijn team van Red Bull.”

Lammers verwacht dat Nyck de Vries het beter gaat doen dan hij tot nog toe heeft laten zien. “Hij begint te settelen, het gaat de goede kant op”, zegt hij over de tweede Nederlander in de Formule 1, die dit seizoen zijn debuut maakt bij AlphaTauri. De Vries scoorde nog geen punten. “Ik verwacht dat hij zich steeds meer gaat meten met zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en punten gaan scoren. Het zou mooi zijn als hij straks in Zandvoort ook een paar WK-punten pakt.”