Van der Poel leider in Ronde van België, ritzege Waerenskjold

Mathieu van der Poel is de nieuwe leider in de Ronde van België. De 28-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck moest in de tijdrit 15 seconden toegeven op de Noorse winnaar Søren Waerenskjold van Uno-X Pro Cycling Team, maar hij neemt de koppositie in het klassement over van landgenoot Fabio Jakobsen.

Waerenskjold legde het parcours van de tijdrit van 15,2 kilometer met start en finish in Beveren af in 17.09 minuten. De Belg Yves Lampaert, die bij het tussenpunt de snelste was, gaf 12 seconden toe. Van der Poel eindigde als vierde, ook de Australiër Alex Edmondson was net iets sneller.

Van der Poel heeft in het klassement 1 seconde voorsprong op Waerenskjold en 10 seconden op Lampaert.