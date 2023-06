Van Rijthoven wilde graag op ‘zijn’ gras spelen maar kijkt verder

Tim van Rijthoven had niets liever gewild dan zijn titel verdedigen op het grastoernooi van Rosmalen. De Brabander meldde zich echter af voor het Libéma Open, vooral met het oog op de langere termijn. Ook deelname aan Wimbledon lijkt niet realistisch.

Tijdens zijn revalidatie van een elleboogblessure had Van Rijthoven het grasseizoen omcirkeld in zijn agenda. Na een aantal moeilijke maanden wilde hij op het Autotron en op Wimbledon aantonen dat zijn memorabele reeks van vorig jaar geen toeval was.

“Afgezien van mijn lichaam voel ik me goed, maar de elleboog schiet nog niet op zoals we zouden willen. Verder voel ik me fysiek heel goed. Als ik nu een marathon moet lopen, dan loop ik een marathon”, zei de 26-jarige Van Rijthoven in Rosmalen, waar hij aanwezig was voor verplichtingen met sponsors en fans.

“Helaas zien we nog geen licht aan het einde van de tunnel. Een exacte datum waarop ik weer kan spelen hebben we niet. Het kan drie weken duren, maar ook zomaar twee maanden. Bij wijze van spreken kun je beter je arm breken dan een peesblessure hebben, dan weet je tenminste wat voor termijn ervoor staat.”

In aanloop naar het toernooi van Rosmalen hield Van Rijthoven “zichzelf voor de gek”. “Ik vind gras zo’n fijne ondergrond en daarom heb ik mezelf misschien een beetje valse hoop ingepraat. Maar uiteindelijk werd ik toch met mijn neus op de harde feiten gedrukt”, aldus de voormalig nummer 101 van de wereld, die begint dit jaar ook kampte met rugklachten.

“Als het aan mij ligt dan speel ik elk toernooi dat ik kan spelen. Maar de dokters zeiden dat als ik mijn carrière nog lang wil volhouden, ik nu toch echt rust moest nemen. En ik wil niet binnen nu en twee jaar stoppen, maar nog tien jaar doorgaan. Dan moet je toch op je lichaam letten. Als er dan zo’n jaar tussen zit, dan is dat maar zo. Ik moest nu hard op de rem moet drukken, want mijn carrière duurt langer dan vandaag.”

Van Rijthoven is vastberaden sterk terug te keren. “Revalideren vind ik helemaal niks. Ik ben niet gaan tennissen, omdat ik fysieke training of rennen zo leuk vond, maar omdat ik het leuk vond om tegen een balletje aan te slaan. Maar ik hoop niet dat vorig jaar mijn beste jaar was en daar ga ik ook voor zorgen. Want ik wil die top 100 nog in duiken en nog veel meer mooie toernooien spelen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De tank is echt nog lang niet leeg.”

Van Rijthoven is na het verliezen van de punten van zijn titel afgezakt naar plek 390 op de wereldranglijst.