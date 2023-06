Vrije training GP Canada valt door cameraproblemen in het water

De eerste vrije training van de Grote Prijs van Canada is grotendeels mislukt door problemen met de beveiligingscamera’s. De coureurs kwamen slechts een klein kwartier van de training in actie op het circuit Gilles Villeneuve. De Alpine van de Fransman Pierre Gasly viel uit waardoor er een rode vlag kwam. Door problemen met de beveiligingscamera’s kwam er geen herstart.

Max Verstappen zette de vijfde tijd neer. Verstappen was in zijn ronde anderhalve seconden langzamer dan Valtteri Bottas. De Fin was in zijn Alfa Romeo met 1.18,728 de snelste, voor Lance Stroll en Fernando Alonso. Nyck de Vries zette de twaalfde tijd neer, maar op ruime achterstand van Bottas. Hij was de laagst geklasseerde die een tijd neerzette.

Nadat de wagen van Gasly van de baan was geduwd door de marshals gingen de coureurs ervan uit dat er snel een herstart zou zijn. Dat lukte echter nog niet omdat er een probleem was met de camera’s langs de baan en het communicatiesysteem ervan. Daarom besloot de raceleiding de training ook voortijdig te beĆ«indigen.

Later op vrijdag volgt de tweede vrije training in Montreal. Die begint een half uur eerder, om 22.30 uur (Nederlandse tijd), en duurt in plaats van een uur nu 90 minuten, zo heeft de Formule 1 laten weten.