Wielerwereld in rouw na overlijden renner Mäder

De dood van wielrenner Gino Mäder (26) heeft de wielerwereld in rouw gedompeld. Mäder overleed vrijdag aan de gevolgen van zijn val donderdag in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Renners, ploegen en organisaties sturen via social media condoleances aan zijn ploeg Bahrain Victorious en de nabestaanden.

“De UCI is er kapot van om te horen van de dood van wielrenner Gino Mäder”, schrijft de internationale wielerunie UCI in een bericht op Twitter. “Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en iedereen die verbonden is met Gino, die een rijzende ster was binnen de professionele wielersport.”

Mäder ging samen met Magnus Sheffield tijdens de koninginnerit bij de afdaling van de Albulapass hard onderuit. Mäder moest worden gereanimeerd. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vrijdag is overleden. “Niemand verdient het om zo jong te sterven terwijl hij zijn geliefde sport beoefende”, schrijft wielerploeg Movistar als reactie op het nieuws. “Moge hij in vrede rusten”, meldt de ploeg.

“We zijn diepbedroefd”, schrijft wielerploeg Jumbo-Visma. “Al onze gedachten zijn bij Gino’s vrienden, familie, team en dierbaren.”

De Britse wielrenner Geraint Thomas spreekt van een trieste dag in de wielerwereld. “Ik kan niet geloven wat ik lees. Dit is een trieste dag. Mijn gedachten zijn bij iedereen die Gino kende en liefhad”, schrijft Thomas.

Ook Alejandro Valverde reageerde geschokt. “Ik heb hier geen woorden voor. Dit is een vreselijk bericht. Mijn steun en liefde gaat naar de collega’s bij Bahrain Victorious maar ook familie en vrienden”, schrijft Valverde.

De organisatie van de Tour de France plaatste een soortgelijk bericht. “Met diepe droefheid vernamen wij het overlijden van Gino. Onze oprechte deelneming aan de familie, teamgenoten en familieleden van Gino.”

Ook wielerploeg Astana Qazaqstan reageerde geschokt. “We waren met het hele peloton aan het bidden voor Gino, in afwachting op goed nieuws vanmorgen. We zijn er helemaal kapot van wat er is gebeurd”, schrijft de ploeg.

“Onze sport, zo mooi en zo wreed”, schrijft AG2R-Citroën.

“Verschrikkelijk nieuws om te lezen en moeilijk te accepteren”, meldt wielrenner Edward Theuns. “Een jonge getalenteerde rijder, maar belangrijker nog, een jonge persoon die een geweldig leven voor zich zou hebben. Mijn condoleances aan Gino’s familie, vrienden en teamgenoten.”