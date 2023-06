Wielrenners voltooien geneutraliseerde rit Ronde van Zwitserland

Het peloton is gegroepeerd binnengekomen in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Na het overlijden van de Zwitserse wielrenner Gino Mäder, die in de vijfde etappe ten val was gekomen, werd de wedstrijd geneutraliseerd.

De deelnemers aan de wielerkoers reden met de ploegbussen naar de laatste twintig kilometer van de etappe. Het peloton legde dat stuk van de etappe nog af als eerbetoon aan Mäder. De rit telt niet mee voor het klassement.

De renners van Mäders ploeg Bahrain Victorious kwamen als eersten over de finish in Oberwil-Lieli. De Spaanse kopman Pello Bilbao, de Duitser Nikias Arndt, de Pool Filip Maciejuk, de Kroaat Fran Miholjevic, de Deen Johan Price-Pejtersen en de Italiaan Antonio Tiberi reden naast elkaar onder applaus over de streep en maakten een laatste groet naar hun ploeggenoot. Daarachter reden de twee ploegwagens van Bahrain Victorious en op enige afstand daarachter de rest van het peloton.

Volgens de organisatie was het de wens van de familie van Mäder dat de renners een deel van de rit op deze manier als eerbetoon zouden fietsen.