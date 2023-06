Zesde etappe van Ronde van Zwitserland geneutraliseerd

De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland wordt geneutraliseerd. Dat heeft de organisatie besloten na het overlijden van de Zwitserse renner Gino Mäder.

De deelnemers aan de Ronde van Zwitserland rijden met de ploegbussen naar de laatste dertig kilometer van de etappe. Het peloton zal dit stuk afleggen als eerbetoon aan Mäder. De rit telt niet mee voor het klassement.

De 26-jarige Mäder overleed vrijdag in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn zware val donderdag in de afdaling van de Albulapas. Zijn overlijden werd bekend toen de renners zich aan het voorbereiden waren op de start van de etappe. Ze verzamelden zich in een kring toen de koersdirectie het bericht deelde. Daarna barstten veel renners in tranen uit.

De zesde etappe was al ingekort omdat de situatie bij het plaatsje Brienz niet veilig was. Er was vrees voor een aardverschuiving.