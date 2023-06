Golfer Fowler aan de leiding na tweede dag US Open

De Amerikaanse golfer Rickie Fowler gaat aan de leiding na de tweede ronde van het US Open. Op de Los Angeles Country Club ging hij rond in 68 slagen en kwam daarmee uit op een totaal van 130 (-10). Fowler heeft in de tussenstand een slag minder dan zijn landgenoot Wyndham Clark, die in de tweede ronde 67 slagen noteerde.

Fowler maakte op de openingsdag van het majortoernooi indruk met een score van 62. Dat was een record voor de eerste ronde. Op de tweede dag liep het iets minder, maar hij kon zijn leidende positie vasthouden. “Het is lang geleden dat ik mij zo goed heb gevoeld bij een toernooi en dat ik alleen aan de leiding ga. Het is een uitdaging dit vast te houden, maar ik ga ervoor”, aldus Fowler.

De Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Xander Schauffele staan samen op de derde plaats met twee slagen meer dan Fowler.