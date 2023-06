Klassementsleider Mathieu van der Poel heeft zijn leidende positie in de Ronde van België verstevigd met ritwinst in de vierde etappe. De 28-jarige Nederlander kwam na een solo van ruim 36 kilometer alleen over de streep in Durbuy.

Achter Van der Poel eindigde Thibau Nys op 16 seconden als tweede, Casper Pedersen werd 2 seconden later derde.