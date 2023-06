Meer wielerploegen verlaten Ronde van Zwitserland na dood Mäder

Na Bahrain Victorious hebben ook andere wielerteams besloten niet meer van start te gaan in de Ronde van Zwitserland na de dood van renner Gino Mäder. Het Zwitserse ProTeam Tudor Pro Cycling en het Belgische team Intermarché-Circus-Wanty gaan niet meer verder.

ProTeam Tudor Pro Cycling zegt op deze manier respect te willen betuigen aan Gino Mäder, de Zwitserse renner die vrijdag overleed aan de gevolgen van zijn zware val in de vijfde etappe. “We hebben na overleg met de renners en staf besloten om niet verder te gaan in de Ronde van Zwitserland”, laat Tudor Pro Cycling via social media weten. “Dit zijn hele moeilijke omstandigheden. We willen de gevoelens van onze renners respecteren en willen op deze manier respect betuigen aan Gino.” Ook Intermarché-Circus-Wanty zegt het welzijn van de renners voorop te willen zetten. Ze willen niet meer verder, aldus de ploeg.

Het team van Mäder, Bahrain Victorious, gaf vrijdagavond al aan de ronde te verlaten. Mäder stierf vrijdag op 26-jarige leeftijd na een zware val donderdag in de vijfde etappe. Zijn team kwam in samenspraak met de familie van Mäder nog wel in actie in de geneutraliseerde zesde etappe voor een eerbetoon. De Ronde van Zwitserland gaat zaterdag en zondag wel door. Ook dat is na overleg met de familie van Mäder besloten.