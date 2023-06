Rosmalen overweegt uitbreiding na nieuw Nederlands tennissucces

Het grastoernooi van Rosmalen overweegt een uitbreiding voor de editie van volgend jaar na nieuw Nederlands succes. Het Brabantse tennistoernooi is al dagen uitverkocht, terwijl er op het Autotron ruimte is voor grotere tribunes.

“Het is de eerste keer dat we zes van de zeven dagen een vol huis hebben”, zei toernooidirecteur Marcel Hunze. Alleen op maandag was het rustig, maar vanaf dinsdag – toen Venus Williams in actie kwam – waren de tribunes dagelijks vol.

In totaal biedt het huidige stadion, inclusief de VIP-tribune, plaats aan 6000 toeschouwers. Er is volgens Hunze ruimte voor uitbreiding. “Na het toernooi gaan we erover nadenken hoe we kunnen uitbreiden, om de vraag wat meer te kunnen beantwoorden”, aldus Hunze.

“Maar het zal om een bescheiden uitbreiding gaan, nooit met duizenden plekken. Want tijdens de eerste twee dagen krijg je de kaarten niet zomaar verkocht. En uiteindelijk zijn we liever uitverkocht dan dat er tegen lege tribunes aan gekeken wordt. Ik zie bij heel veel toernooien tribunes die voor driekwart leeg zijn. Dat is niet goed voor de uitstraling van het toernooi, maar voor de spelers is het ook geen goede optie.”

Net als vorig jaar maakt in het finaleweekend nog een Nederlander kans op de titel. Tallon Griekspoor staat in de halve finale van het mannentoernooi. Hij neemt het daarin op tegen de Fin Emil Ruusuvuori.

“Het is fantastisch dat hij heeft gewonnen. Als je de reactie van het publiek zag en de sfeer op de tribunes, dan hoop je op nog twee extra wedstrijden. Voor het toernooi is dat super goed. We kunnen ons allemaal herinneren hoe geweldig de sfeer was toen Tim van Rijthoven vorig jaar in het finaleweekend stond.”

Griekspoor kan de vierde Nederlandse winnaar worden bij de mannen. Van Rijthoven baarde vorig jaar opzien door te zegevieren. Richard Krajicek won het toernooi in 1994 en 1997, terwijl Sjeng Schalken in 2002 en 2003 de beste was.