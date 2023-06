Jordan Thompson heeft bij de mannen als eerste de finale van het tennistoernooi van Rosmalen bereikt. De 29-jarige Australiƫr versloeg zijn landgenoot Rinky Hijikata in twee sets: 7-6 (5) 6-3.

Thompson neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de als zesde geplaatste Nederlander Tallon Griekspoor of de Fin Emil Ruusuvuori. Zij treffen elkaar later op zaterdag in de andere halve eindstrijd.

Thompson, de nummer 103 van de wereld, won nog nooit een ATP-toernooi.