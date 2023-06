Verstappen moet vijf coureurs voor zich dulden in tweede training

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training van de Grote Parijs van Canada niet kunnen imponeren. De leider in de WK-stand moest qua snelheid vijf coureurs voor zich dulden en klokte de zesde tijd: 1.14,142.

Lewis Hamilton was het snelst in zijn Mercedes (1.13,718), terwijl zijn teamgenoot George Russell de tweede tijd neerzette: 1.13,745). De derde tijd was voor de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari: 1.13,844. De Mercedessen klokten hun toptijden in hun gunstige deel van de training. Nyck de Vries noteerde de zestiende tijd en moest in zijn AlphaTauri 1,284 toegeven op Hamilton.

Tijdens de laatste 5 minuten van de training regende het hard in Montreal, terwijl er ook een fikse wind stond. De coureurs wisselden door de wisselende omstandigheden veel van banden. Toen de training werd beƫindigd, zagen de coureurs nog amper wat en stond het circuit blank.

De tweede vrije training duurde anderhalf uur in plaats van een uur. Dat had te maken met het feit dat eerder op de dag de eerste vrije training nog geen kwartier had geduurd. De Alpine van de Fransman Pierre Gasly viel uit waardoor er een rode vlag kwam. Door problemen met de beveiligingscamera’s kwam er geen herstart.

Zaterdag staan de derde vrije training (18.30 uur) en kwalificatie (22.00 uur) op het programma. De race is zondag om 20.00 uur.