Verstappen na lastige trainingssessie: soms heb je van die dagen

Max Verstappen moest in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Canada genoegen nemen met de zesde plaats. De Nederlandse autocoureur van Red Bull zei na afloop dat het niet helemaal lekker liep op het circuit van Montreal. “Het was een lastige sessie, maar soms hebben we van die dagen”, aldus de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand.

Verstappen zei dat er nog wel wat werk te doen was. “De auto gaat op dit moment niet fantastisch over de hobbels. Het is nog steeds niet heel erg, maar we moeten zeker een paar dingen verfijnen. Ik denk dat het morgen kan regenen, wat voor een paar verrassingen zal kunnen zorgen in de kwalificatie, en dan is het misschien droog op zondag, dus dat zal ook van invloed zijn”.

De Brit Lewis Hamilton zette met zijn Mercedes de snelste tijd neer bij de training, al was hij ook niet helemaal tevreden. “De auto voelde niet slecht, maar we hebben zeker nog wat werk te doen. Het is hobbelig, maar ik denk dat iedereen daarmee worstelt. Dit is voor ons zeker weer een stap vooruit. Ik merk ook zeker wat van de verbeteringen die we in Monaco hebben gekregen”, zei de zevenvoudig wereldkampioen.

Voor de autocoureurs staat zaterdag de kwalificatietraining op het programma.