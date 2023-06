Verstappen pakt ook in Grote Prijs van Canada poleposition

Max Verstappen begint zondag in de Grote Prijs van Canada vanaf poleposition. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull zette in de kwalificatie in Montreal met 1.25,858 de beste tijd neer. In de stromende regen, in het derde en laatste deel van de kwalificatiesessies, wisten zijn concurrenten het niet meer beter te doen.

Voor Verstappen is het de vijfde keer dit seizoen, in acht races, dat hij vanaf de eerste plek mag vertrekken. Van de tot dusverre zeven gehouden races won de 25-jarige Limburger er vijf.

Verstappen kan in Canada zijn 41e overwinning in de Formule 1 boeken en evenaart dan het aantal van de Braziliaanse legende Ayrton Senna. In de WK-stand leidt de tweevoudig wereldkampioen met 170 punten. Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, volgt op de tweede plek met 117 punten.

Pérez strandde dit keer in het tweede deel van de kwalificatie en begint zondag als nummer 12 aan de race. De Monegask Charles Leclerc, zevende in de WK-stand, wist zich ook niet te plaatsen voor het laatste deel van de kwalificatie en zette de elfde tijd neer.

De Duitser Nico Hülkenberg noteerde achter Verstappen verrassend de tweede tijd: 1.27,102. De coureur van het team van Haas profiteerde van het feit dat de kwalificatie na een ongeval van McLaren-coureur Oscar Piastri werd onderbroken. Hülkenberg had toen zijn snelste tijd al neergezet, waarna het flink begon te regenen.

De Spanjaard Fernando Alonso klokte de derde tijd. Hij staat in de WK-stand derde met 99 punten. De Britten Lewis Hamilton en George Russell beginnen in hun Mercedessen vanaf de vierde en vijfde plek.

“Ik kom uit Nederland, ik houd er wel van om in de regen te rijden”, zei Verstappen na afloop van de kwalificatie grappend. “We maakten vandaag de juiste keuzes. Of ik morgen weer win? Misschien is het dan wel droog en kan het misschien lastiger worden.”