Vier Nederlandse renners uit Ronde van België na fietsendiefstal

De Ronde van België gaat zondag verder zonder wielrenners David Haverdings, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar. Fietsen en wielen van de Nederlanders en hun ploeggenoten bij Baloise Trek Lions zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen. “Jammer genoeg is het voor ons dus niet mogelijk om vandaag te starten in de laatste rit van de Baloise Belgium Tour”, meldt de Belgische ploeg via sociale media.

De ploeg zegt het politieonderzoek af te wachten. Nieuwenhuis was in het klassement de beste renner van Baloise Trek Lions, op de 31e plek. Zijn achterstand op leider Mathieu van der Poel was al ruim 14 minuten. De laatste rit eindigt na een kleine 200 kilometer in Brussel.

De Baskische ploeg Euskaltel-Euskadi moest om dezelfde reden opgeven in de Ronde van Slovenië voor de laatste etappe. “Een voertuig met al onze fietsen erin is gestolen”, schrijft de ploeg op sociale media.