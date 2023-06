Boot GUYOT Team Europe te gehavend voor finale Ocean Race

De boot van GUYOT Team Europe kan naar alle waarschijnlijkheid niet op tijd worden gerepareerd om mee te doen aan de finale van de Ocean Race in Genua, waar nog een havenrace is. Na de aanvaring met de boot van 11th Hour Racing Team voor de kust van Scheveningen op donderdag, blijkt de schade te groot.

Er is een tijdelijke reparatie aan de boot uitgevoerd. In thuishaven Les Sable d’Olonne volgt een volledige reparatie, meldt het team.

“We hebben de afgelopen zes maanden met alle andere teams doorgebracht. We hebben nu een band samen. We kunnen de aankomst van de boten in Genua niet missen” zegt schipper Benjamin Dutreux. “Ons hele team zal in Genua zijn om de boten te verwelkomen. Of onze boot er ook is of niet, verandert niets. Dit gaat om mensen. We willen er allemaal bij zijn om het einde van dit avontuur met elkaar te delen.”

Het team van 11th Hour Racing Team werkt in Den Haag nog steeds om de boot op tijd hersteld te hebben voor de finale in Genua. De laatste havenrace daar is op 1 juli. “De tijd, de moeite, het vakmanschap, de toewijding: het is ongelooflijk”, stelt schipper Charlie Enright.