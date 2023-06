De Vries rijdt ‘prima race’ waarin hij ‘veel tekort’ komt

Nyck de Vries kon zich ook in zijn achtste race als Formule 1-coureur van AlphaTauri niet onderscheiden. De Nederlander eindigde in de Grote Prijs van Canada als achttiende en scoorde wederom geen punten voor het WK. “Het was een prima race tot aan het punt dat ik duelleerde met Kevin Magnussen”, zei de Nederlander na afloop bij Viaplay. “Ik denk dat we allebei iets te veel pushten.”

De Vries ging halverwege de race op het circuit van Montreal fel het duel aan met zijn rivaal van Haas F 1. De Nederlander probeerde in bocht 3 binnendoor in te halen, maar zijn remmen blokkeerden en hij schoot rechtdoor de uitloopstrook op. Magnussen kon de bocht daardoor ook niet maken en moest ook rechtdoor. Beide coureurs wisten achteruitrijdend terug te keren op het circuit, maar waren teruggezakt naar de achterhoede. “Het was in mijn ogen een race-incident”, zei De Vries. “Ik reed tot aan dat incident een prima race, maar ik was niet competitief genoeg dit weekeinde. Ik kwam in veel opzichten tekort.”