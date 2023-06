Griekspoor achtste Nederlander met minimaal twee ATP-titels

Tallon Griekspoor is de achtste Nederlandse mannelijke tennisser die minimaal twee ATP-titels heeft veroverd. De 26-jarige Griekspoor won begin dit jaar het ATP-toernooi van Pune in India en was zondag ook de beste in Rosmalen.

Griekspoor volgde met zijn tweede titel het voorbeeld van Tom Okker, Richard Krajicek, Jan Siemerink, Jacco Eltingh, Sjeng Schalken, Martin Verkerk en Robin Haase.

Okker veroverde liefst 35 titels, Krajicek was 17 keer de beste op een ATP-toernooi. Schalken pakte 9 keer een hoofdprijs en Siemerink en Eltingh beiden 4 keer. Verkerk en Haase waren beiden 2 keer de beste op het hoogste niveau.

Twintig jaar geleden was Schalken de laatste Nederlandse man die twee titels in hetzelfde jaar veroverde. In 2003 zegevierde hij in Rosmalen en het Braziliaanse Costa do Sauipe.