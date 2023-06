Griekspoor duikt na veroveren titel in meertje Autotron

Tallon Griekspoor heeft na het veroveren van de titel in Rosmalen een duik genomen in het meertje van het Autotron. De winnaar van het Libéma Open had eerder in de week die belofte gedaan tijdens een perspraatje.

“Ik ben er als eerste bij om erin te duiken. Mijn coach en fysieke trainer springen ook met alle liefde mee. Na de persconferentie liggen we in het water. Deal. haha!”, had Griekspoor laten optekenen in het dagjournaal van het toernooi. Op tientallen meters van het centercourt van Rosmalen ligt een meertje, bij de entree van het Autotron.

Na zijn gewonnen finale tegen de Australiër Jordan Thompson voegde Griekspoor de daad bij het woord. Samen met zijn coach Kristof Vliegen en zijn fysieke trainer Bas van Bentum sprong hij het meertje in. Hij nam zijn gewonnen schaal mee het water in. Ook twee ballenkinderen gingen het water in. Enkele tientallen tennisfans volgden de verrichtingen.

Griekspoor volgde met zijn duik het voorbeeld van onder anderen Rafael Nadal, die na het winnen van het ATP-toernooi van Barcelona telkens een duik nam in het zwembad op het complex. Bij de Australian Open namen tennissers met regelmaat een duik in de nabijgelegen Yarra.