Griekspoor verovert titel op grastoernooi Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de titel veroverd op het grastoernooi van Rosmalen. De als zesde geplaatste Nederlander was in de finale met 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3 te sterk voor de Australiër Jordan Thompson.

Pas om 20.30 uur benutte Griekspoor zijn eerste wedstrijdpunt. De finale duurde 2 uur en 35 minuten. Na het laatste punt ging Griekspoor op het gras liggen en sloeg hij een aantal maal op de baan.

Lange tijd had Griekspoor het erg moeilijk tegen de nummer 103 van de wereld. Griekspoor serveerde in de beginfase niet zo sterk als eerder deze week en had moeite met het afwisselende spel van de taaie Australiër.

Na de winst van de tiebreak van de tweede set ging het publiek achter Griekspoor staan. Hij plaatste bij 3-2 de beslissende break en kwam in de laatste games niet meer in de problemen. Griekspoor maakte het af met een lovegame.

“Dit is voor mij het mooiste moment uit mijn loopbaan en de mooiste week uit mijn leven”, zei Griekspoor. “Het is altijd lastig om je beste tennis te spelen in de finale, maar met de hulp van het publiek is het gelukt.”

Voor de 26 jaar oude Griekspoor is het de tweede titel van zijn carrière. Begin dit jaar was hij ook de beste in het Indiase Pune. Hij is de vierde Nederlandse winnaar van het mannentoernooi van Rosmalen, na Richard Krajicek (1994 en 1997), Sjeng Schalken (2002 en 2003) en Tim van Rijthoven. Laatstgenoemde pakte vorig jaar tot ieders verbazing de titel op het Autotron. Van Rijthoven, dit jaar afwezig vanwege een elleboogblessure, versloeg toen de Rus Daniil Medvedev in de finale.

De wedstrijd begon bijna drieënhalf uur later dan gepland. Door de regen ging de finaledag later van start en bovendien duurde de eindstrijd van het vrouwentoernooi lang, bijna 3 uur.