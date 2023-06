Griekspoor voor het eerst in top 30 wereldranglijst

Tallon Griekspoor maakt vanaf maandag voor het eerst deel uit van de mondiale top 30. De beste tennisser van Nederland stijgt na het veroveren van de titel in Rosmalen naar de 29e plaats van de wereldranglijst.

De hoogste ranking van de 26 jaar oude Griekspoor was 34. Die plek bezette hij in april van dit jaar. Begin dit jaar schreef Griekspoor het ATP-toernooi van Pune op zijn naam en op het ABN AMRO Open in Rotterdam was hij halvefinalist.

Door het betreden van de top 30 maakt Griekspoor een goede kans op een beschermde status op Wimbledon. De beste 32 spelers ontlopen elkaar in de eerste twee rondes op een grandslamtoernooi. Wimbledon begint op maandag 3 juli.

Griekspoor versloeg zondagmiddag in Rosmalen de Australiƫr Jordan Thompson met 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3.