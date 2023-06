Mohoric wint laatste rit in Ronde van Slovenië, eindzege Zana

Filippo Zana heeft de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Italiaanse wielrenner van Team Jayco AlUla, waar ook de Nederlander Dylan Groenewegen voor uitkomt, stond zijn leidende positie in de laatste etappe niet meer af.

De Sloveen Matej Mohoric won de slotrit, die over 142 kilometer van Vrhnika naar Novo Mesto ging. Mohoric eerde zijn overleden Zwitserse ploeggenoot Gino Mäder van Bahrain Victorious met een vinger naar de hemel. Zana finishte als tweede. De Sloveen Luka Mezgec werd derde op 16 seconden achterstand van Mohoric.

“We reden met de ploeg allemaal samen voor Gino”, zei Mohoric na zijn zege. “Het resultaat maakte ons niet zoveel uit, we wilden gewoon alles geven. Maar ik won en draag deze zege natuurlijk op aan mijn vriend Gino. Hij zou blij zijn voor ons, denk ik.”

Mohoric eindigde in het klassement op de tweede plek, voor de Italiaan Diego Ulissi. Italiaans kampioen Zana is de opvolger van de Sloveen Tadej Pogacar, de eindwinnaar van vorig jaar in de Ronde van Slovenië. Pogacar kwam na zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik deze keer niet aan de start in zijn thuisronde.

De Spaanse ploeg Euskaltel-Euskadi was zaterdagnacht het slachtoffer van fietsendiefstal. Ook de bestelwagen, waar de fietsen in zaten, werd gestolen. De Basken konden daardoor niet meer van start gaan.