Sheffield mag ziekenhuis na val in Ronde van Zwitserland verlaten

Wielrenner Magnus Sheffield heeft het ziekenhuis in het Zwitserse Samedan verlaten. Dat meldt zijn team Ineos Grenadiers.

De 21-jarige Amerikaan was donderdag in de Ronde van Zwitserland betrokken bij de zware val van de Zwitser Gino Mäder (Bahrain Victorious), die een dag later overleed aan zijn verwondingen. De twee renners kwamen in de vijfde etappe op hoge snelheid ten val tijdens de afdaling van de Albulapas. Mäder en Sheffield gingen op dezelfde plek van de weg af, al is onduidelijk of beide valpartijen afzonderlijk van elkaar zijn gebeurd of op hetzelfde moment.

Sheffield liep een hersenschudding en enkele kneuzingen op. Mäder moest gereanimeerd worden en werd met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij vrijdagmiddag.

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een tijdrit van Sankt Gallen naar Abtwil.