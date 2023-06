Verstappen boekt honderdste zege voor Red Bull met koude banden

Max Verstappen is vooral blij dat hij de honderdste zege voor het team van Red Bull behaalde in de Formule 1. “Het is ongelooflijk, ik had zelf nooit verwacht dat dit soort aantallen mogelijk waren toen ik begon”, zei de Nederlander na zijn overwinning in de Grote Prijs van Canada. Het was zijn 41e zege en daarmee evenaarde hij het aantal overwinningen van de Braziliaanse legende Ayrton Senna.

“Het was niet eens een hele makkelijke race”, vond Verstappen, die leidde van start tot finish en zijn voorsprong in het kampioenschap verder uitbouwde. Hij heeft al 69 punten voorsprong op zijn eerste belager, zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez. “Het was wat kouder dan verwacht. Ik had problemen om de banden goed op temperatuur te houden. Het was moeilijk om goed grip te houden, de rondetijden gingen daardoor ook op en neer. Vooral op de harde banden had ik weinig grip.”

Toen Michael Schumacher in 2000 zijn 41e zege boekte en de vraag kreeg of het hem veel deed dat hij op gelijke hoogte was gekomen met Senna, brak hij in tranen uit. Hij werd overmand door emoties door de gedachte aan Senna, die in 1994 verongelukte door een crash tijdens de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Imola.

Verstappen is heel wat nuchterder. Records zeggen hem weinig en hij vindt vergelijkingen met de helden van weleer mank gaan. De coureurs rijden tegenwoordig veel meer races en de ene coureur zit eerder in een winnende auto dan de ander, gaf hij in aanloop naar de race in Canada aan. Bij Viaplay herhaalde hij na de race dat hij niet bezig is met records. “Ik wil gewoon winnen en ervan genieten dat het nu zo goed gaat”, zei hij. “In dit type weer zou ik liever wat agressiever rijden, maar dat kon ik niet. Toch win ik met bijna 10 seconden verschil, dus dan doe je het toch wel goed.”