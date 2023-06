Verstappen evenaart legende Senna met 41e zege in Formule 1-race

Max Verstappen heeft zijn hegemonie in de Formule 1 nieuwe glans gegeven met de zege in de Grote Prijs van Canada. De Nederlander won op het circuit van Montreal al zijn zesde race van dit seizoen. Met de 41e overwinning in zijn carrière evenaarde hij het aantal zeges van de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna. Het was bovendien de honderdste zege voor het team van Red Bull.

Verstappen leidde de race van start tot finish en liep in het kampioenschap weer verder uit, want zijn teamgenoot Sergio Pérez wist wederom het podium niet te halen. De Mexicaan finishte als zesde.

Fernando Alonso was de beste van de rest in de race. De Spanjaard duelleerde het grootste deel van de 70 ronden in zijn Aston Martin met Lewis Hamilton van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen reed naar de derde plek. Nyck de Vries eindigde in zijn AlphaTauri als achttiende en bleef ook in zijn achtste grand prix zonder punten.

Sportief directeur Jan Lammers grapte vrijdag dat Verstappen misschien al eind augustus bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn derde wereldtitel kan pakken, maar als het zo doorgaat zal hij er niet ver naast zitten. Verstappen legt momenteel de concurrentie zijn wil op en lijkt praktisch onverslaanbaar.

In de eeuwige ranglijst leidt Hamilton met 103 zeges. Daarna komen Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) en Alain Prost (51). Verstappen is momenteel zo superieur, dat hij zeker dit seizoen zijn aantal zeges verder zal uitbreiden.

De Nederlander kende in Montreal geen problemen bij de start. Hij stuurde de Red Bull vanaf poleposition als eerste de eerste bocht in. Achter hem reed Hamilton vanaf de derde naar de tweede plaats. Hij wist Alonso in de eerste bocht voorbij te steken. Na dik twintig rondjes stoof Alonso Hamilton weer voorbij.

George Russell zorgde na 12 rondjes voor de enige echte reuring in de race; de Brit schaafde zijn Mercedes langs de muur en reed een achterband lek. De wedstrijdleiding stuurde de safetycar de baan op, waarna Verstappen meteen reageerde door een pitstop te maken en zijn mediums om te ruilen voor de harde banden. Hamilton en Alonso volgden het voorbeeld van de Nederlander. De Brit reed na zijn bandenwissel bijna nog Alonso aan in de pitstraat.

Bij de herstart behield de onverstoorbare Verstappen de koppositie en nam geleidelijk verder afstand. Hij kon op zijn gemak na 43 van de 70 ronden zijn tweede pitstop maken en gecontroleerd naar de zege rijden. Zijn voorsprong op Alonso aan de meet was 9,5 seconden.